Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 392 тысячи

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В Белоруссии за сутки выявили ещё 992 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 392 629.
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 392 тысячи
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что за весь период пандемии на территории страны умер 2831 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего в Белоруссии после выздоровления от COVID-19 были выписаны более 383 тыс. человек.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия по договорённости с Россией прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» из Польши, Литвы, Украины и других стран.

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