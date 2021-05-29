Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 392 тысячи
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что за весь период пандемии на территории страны умер 2831 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
Всего в Белоруссии после выздоровления от COVID-19 были выписаны более 383 тыс. человек.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия по договорённости с Россией прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» из Польши, Литвы, Украины и других стран.