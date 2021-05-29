Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении по вопросам безопасности

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Россия продолжает оставаться главным партнёром Армении по вопросам безопасности, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — главной системой безопасности. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении по вопросам безопасности
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Хочу подчеркнуть, что в сфере безопасности главным нашим партнёром является Россия, с которой у нас есть соглашения об объединённой группировке войск и объединённой системе ПВО», — заявил он.

Он также отметил, что ОДКБ является основной системой безопасности для Армении, и подчеркнул, что организация «должна оставаться таковой».

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном.

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