Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении по вопросам безопасности

Россия продолжает оставаться главным партнёром Армении по вопросам безопасности, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — главной системой безопасности. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Хочу подчеркнуть, что в сфере безопасности главным нашим партнёром является Россия, с которой у нас есть соглашения об объединённой группировке войск и объединённой системе ПВО», — заявил он.

Он также отметил, что ОДКБ является основной системой безопасности для Армении, и подчеркнул, что организация «должна оставаться таковой».

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном.