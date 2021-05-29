Власти рассказали подробности об устроившем стрельбу в Калифорнии

Устроивший стрельбу в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) хранил дома 12 единиц огнестрельного оружия, примерно 22 тыс. боеприпасов, канистры с бензином и, предположительно, бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Санта-Клара.

«В результате первичного обыска места жительства подозреваемого было обнаружено несколько канистр с бензином, предположительно, «коктейли Молотова», 12 единиц огнестрельного оружия и примерно 22 тыс. боеприпасов различных типов», — говорится в заявлении в Twitter.

Как отмечается, мотивы нападавшего пока не установлены, ведётся расследование.

По предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку.

«Ясно, что это была спланированная атака, подозреваемый был готов применить огнестрельное оружие, чтобы убить как можно больше людей», — добавили в офисе шерифа.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Сан-Хосе погибли восемь человек, ещё несколько получили ранения.

Позднее число погибших увеличилось до девяти.