В результате стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек
В результате стрельбы в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) погибли восемь человек, сообщил заместитель окружного шерифа Рассел Дэвис.
- globallookpress.com
Как передаёт CNN, подозреваемый в стрельбе сотрудник транспортной компании также скончался.
Ещё несколько человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в транспортной компании в Калифорнии произошла стрельба.
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