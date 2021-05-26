В результате стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек

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В результате стрельбы в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) погибли восемь человек, сообщил заместитель окружного шерифа Рассел Дэвис.
В результате стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек
  • globallookpress.com

Как передаёт CNN, подозреваемый в стрельбе сотрудник транспортной компании также скончался.

Ещё несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в транспортной компании в Калифорнии произошла стрельба.

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