Движение через пролив Босфор восстановлено
Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено после инцидента с танкером, сообщил представитель Главного управления береговой безопасности Турции.
- Reuters
«Движение судов через Босфор восстановлено», — цитирует ТАСС представителя.
По его словам, все необходимые работы закончены.
Ранее стало известно, что движение по проливу Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии на танкере.
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