Движение через пролив Босфор восстановлено

Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено после инцидента с танкером, сообщил представитель Главного управления береговой безопасности Турции.

«Движение судов через Босфор восстановлено», — цитирует ТАСС представителя.

По его словам, все необходимые работы закончены.

Ранее стало известно, что движение по проливу Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии на танкере.