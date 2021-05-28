Движение через пролив Босфор восстановлено

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Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено после инцидента с танкером, сообщил представитель Главного управления береговой безопасности Турции.
Движение через пролив Босфор восстановлено
  • Reuters

«Движение судов через Босфор восстановлено», — цитирует ТАСС представителя.

По его словам, все необходимые работы закончены.

Ранее стало известно, что движение по проливу Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии на танкере.

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