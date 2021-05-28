ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан возобновить взаимодействие

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к возобновлению взаимодействия.

«Учитывая положения их мандата, утверждённого ОБСЕ, и надежды всех жителей региона на стабильное, мирное и процветающее будущее, сопредседатели ещё раз призывают обе стороны возобновить взаимодействие под своей эгидой при первой возможности», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ОБСЕ призвали стороны освободить военнопленных на основе принципа «всех на всех».

Также сопредседатели отметили необходимость принять с обеих сторон меры по деэскалации.

Ранее в связи с очередным инцидентом на границе Армении и Азербайджана Евросоюз призвал стороны к деэскалации ситуации.