ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации

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В связи с очередным инцидентом на границе Армении и Азербайджана Евросоюз призвал стороны к деэскалации.
ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации
  • AFP

«Недавние события на границе между Арменией и Азербайджаном опасны и тревожны, необходима немедленная деэскалация», — цитирует РИА Новости заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

В ЕС отметили, что все силы должны отойти на позиции, которые они занимали до 12 мая.

Также Стано призвал обе стороны провести переговоры по делимитации и демаркации границы.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась рабочая встреча министра обороны России Сергея Шойгу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, в ходе которой стороны намерены обсудить вопросы региональной безопасности и ситуацию в Нагорном Карабахе.

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