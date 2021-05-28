Европейский вещательный союз решил приостановить членство Белтелерадиокомпании

Европейский вещательный союз (EBU) принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. Сообщение опубликовано на сайте организации по итогам заседания Исполнительного совета.

В EBU заявили, что организация «внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и последовательно призывает Белтелерадиокомпанию, как члена EBU, отстаивать наши основные ценности — свободу слова, независимость и подотчётность».

«В последние недели мы были особенно встревожены тем, что в эфир выходили интервью, полученные, очевидно, под давлением. Мы также следили за другими передачами Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьёзные и совершенно исключительные опасения», — говорится в сообщении.

В союзе добавили, что «у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу».

В марте Европейский вещательный союз объявил о решении не допустить Белоруссию к участию в Евровидении в 2021 году, поскольку новая представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.