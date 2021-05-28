Европейский вещательный союз решил приостановить членство Белтелерадиокомпании

Короткая ссылка
Европейский вещательный союз (EBU) принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. Сообщение опубликовано на сайте организации по итогам заседания Исполнительного совета.
Европейский вещательный союз решил приостановить членство Белтелерадиокомпании
  • Reuters

В EBU заявили, что организация «внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и последовательно призывает Белтелерадиокомпанию, как члена EBU, отстаивать наши основные ценности — свободу слова, независимость и подотчётность».

«В последние недели мы были особенно встревожены тем, что в эфир выходили интервью, полученные, очевидно, под давлением. Мы также следили за другими передачами Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьёзные и совершенно исключительные опасения», — говорится в сообщении.

В союзе добавили, что «у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу».

В марте Европейский вещательный союз объявил о решении не допустить Белоруссию к участию в Евровидении в 2021 году, поскольку новая представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить