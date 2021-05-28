Посол Греции высказалась о ситуации с авиасообщением с Россией

Посол Греции в России Екатерини Нассика высказалась о ситуации с авиасообщением с Россией.

«Российская сторона должна... открыть небо для нас — с тем, чтобы были организованы авиарейсы в Грецию и чтобы российские туристы могли на этих авиарейсах прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении достаточно далеко», — цитирует РИА Новости посла.

По её словам, «русские туристы — это хорошие путешественники».

«И это я говорю, потому что, зная много об античном наследии, об античной культуре, они откроют ещё больше, отправляясь в Грецию», — добавила Нассика.

Ранее глава греческого МИД Никос Дендиас прокомментировал возможность приобретения и начала производства в Греции российского препарата от коронавируса «Спутник V».