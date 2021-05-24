Глава МИД Греции оценил вероятность приобретения вакцины «Спутник V»

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Глава греческого МИД Никос Дендиас прокомментировал возможность приобретения и начала производства в Греции российского препарата от коронавируса «Спутник V».
Глава МИД Греции оценил вероятность приобретения вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи.

«Что касается вопроса о вакцинации, поскольку Греция — член ЕС, несколько зависит, конечно, решение от ЕС. Естественно, наша страна будет следовать этому решению», — ответил он на соответствующий вопрос.

Он также не смог назвать примерные сроки регистрации российской вакцины в ЕС.

При этом Дендиас подчеркнул, что Греция разрешает въезд в страну привитым «Спутником V».

«У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких проблем», — заверил министр.

В конце апреля бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос привился в Сербии вакциной «Спутник V».

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