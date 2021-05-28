Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирийской Арабской Республики.
Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов», — заявил Путин.

Также, как сообщили в Кремле, президент России подчеркнул, что российская сторона намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнёрам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны.

Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.

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