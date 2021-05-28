Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов», — заявил Путин.
Также, как сообщили в Кремле, президент России подчеркнул, что российская сторона намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнёрам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны.
Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.