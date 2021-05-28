Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов», — заявил Путин.

Также, как сообщили в Кремле, президент России подчеркнул, что российская сторона намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнёрам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны.

Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.