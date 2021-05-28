NYT: у разведки США есть данные о происхождении коронавируса

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Американская разведка располагает данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
NYT: у разведки США есть данные о происхождении коронавируса
  • Pixabay

По словам неназванных чиновников, для лучшего понимания этой информации необходим компьютерный анализ. О каких именно данных идёт речь, не уточняется.

Как отмечает издание, речь может идти о перемещении работников лаборатории в китайской Ухани и характере начала вспышки там заболевания.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что разведслужбы не пришли к окончательному выводу об истоках происхождения COVID-19.

Он попросил удвоить усилия по сбору и анализу информации и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.

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