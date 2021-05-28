NYT: у разведки США есть данные о происхождении коронавируса
- Pixabay
По словам неназванных чиновников, для лучшего понимания этой информации необходим компьютерный анализ. О каких именно данных идёт речь, не уточняется.
Как отмечает издание, речь может идти о перемещении работников лаборатории в китайской Ухани и характере начала вспышки там заболевания.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что разведслужбы не пришли к окончательному выводу об истоках происхождения COVID-19.
Он попросил удвоить усилия по сбору и анализу информации и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.