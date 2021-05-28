NYT: у разведки США есть данные о происхождении коронавируса

Американская разведка располагает данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По словам неназванных чиновников, для лучшего понимания этой информации необходим компьютерный анализ. О каких именно данных идёт речь, не уточняется.

Как отмечает издание, речь может идти о перемещении работников лаборатории в китайской Ухани и характере начала вспышки там заболевания.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что разведслужбы не пришли к окончательному выводу об истоках происхождения COVID-19.

Он попросил удвоить усилия по сбору и анализу информации и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.