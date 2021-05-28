Чижов заявил о готовности России активизировать диалог с ЕС

Россия готова к активизации диалога с Европейским союзом, однако пока неизвестно, когда до этого «дозреет» сам ЕС. Об этом заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.

«В очередной раз повторю, что мы готовы к диалогу с ЕС. Россия, как известно, ни одной двери не закрывала, ни одного шлагбаума не опускала», — приводит РИА Новости слова Чижова.

Он подчеркнул, что «пока неизвестно, когда до активизации диалога с Россией дозреет Евросоюз».

«Если им поможет определиться президент США Джо Байден по итогам своего пребывания в Женеве — ну что ж, хорошо», — добавил российский дипломат.

Ранее Чижов призвал не ждать чудес от встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.