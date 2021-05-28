В ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России

США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Кулишов отметил, что Соединённые Штаты не признают «мотивированную позицию Москвы» по статусу залива Петра Великого в Приморье.

Он также подчеркнул, что государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод. При этом исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль. Однако эти правила не распространяются на так называемые «исторические заливы».

Как уточняется, залив Петра Великого признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года.

«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», — заявил Кулишов.

В ноябре 2020 года большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США, после предупреждения американский корабль вернулся в нейтральные воды.