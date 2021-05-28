NYT: в США расследуют возможное вмешательство Украины в выборы 2020 года
- Reuters
Об этом информирует газета The New York Times.
По информации издания, следователи пытаются установить, помогали ли несколько украинских официальных лиц разработать масштабный план по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года.
Как уточняется, целью возможного вмешательства могло стать «распространение заведомо ложных утверждений о президенте США Джо Байдене, чтобы дать преимущество на выборах Дональду Трампу».
По данным газеты, сотрудники прокуратуры допускают, что по итогам разбирательства могут быть предъявлены обвинения в уголовных преступлениях.
Ранее стало известно, что США намерены распространять «американские ценности» на Украине через фестивали.
Как отмечается в документе, развлекательные проекты должны продвигать «демократические» и экономические реформы в стране, а также способствовать укреплению американо-украинских связей.
Подробнее — в материале RT.