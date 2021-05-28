NYT: в США расследуют возможное вмешательство Украины в выборы 2020 года

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Федеральная прокуратура в штате Нью-Йорк проводит расследование, чтобы выяснить, пытались ли бывшие и действующие официальные лица Украины оказать влияние на состоявшиеся в США в 2020 году президентские выборы.
NYT: в США расследуют возможное вмешательство Украины в выборы 2020 года
  • Reuters

Об этом информирует газета The New York Times.

По информации издания, следователи пытаются установить, помогали ли несколько украинских официальных лиц разработать масштабный план по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года.

Как уточняется, целью возможного вмешательства могло стать «распространение заведомо ложных утверждений о президенте США Джо Байдене, чтобы дать преимущество на выборах Дональду Трампу».

По данным газеты, сотрудники прокуратуры допускают, что по итогам разбирательства могут быть предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. 

Ранее стало известно, что США намерены распространять «американские ценности» на Украине через фестивали.

Как отмечается в документе, развлекательные проекты должны продвигать «демократические» и экономические реформы в стране, а также способствовать укреплению американо-украинских связей.

Подробнее — в материале RT.

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