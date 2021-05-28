В девяти префектурах Японии продлили режим ЧС до 20 июня

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Правительство Японии продлевает до 20 июня срок действия режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в девяти префектурах, включая Токио. Об этом заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.

«Хотя в ряде регионов снижается число заражений, показатель новых случаев инфицирования остаётся высоким. Сохраняется нагрузка на систему здравоохранения, а также риск распространения новых штаммов коронавируса», — цитирует ТАСС Нисимуру.

Он подчеркнул, что в связи с распространением коронавируса возникла необходимость продлить действие ЧС до 20 июня для предотвращения новой волны заболеваний.

Ранее власти Японии расширили зону действия усиленных мер против распространения COVID-19, добавив в неё ещё пять префектур — Исикаву, Гумму, Кумамото, Хиросиму и Окаяму — в разных регионах страны.

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