Асад заявил о начале нового этапа в истории Сирии
- Reuters
«Спасибо всем сирийцам за их высокое чувство патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», — цитирует РИА Новости Асада.
Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.
«Давайте с завтрашнего дня начнём этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», — подчеркнул сирийский лидер.
Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.