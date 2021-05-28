Асад заявил о начале нового этапа в истории Сирии

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Действующий президент Сирии Башар Асад, одержавший победу на президентских выборах, поблагодарил сирийцев и заявил о начале нового этапа в истории страны.
Асад заявил о начале нового этапа в истории Сирии
  • Reuters

«Спасибо всем сирийцам за их высокое чувство патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», — цитирует РИА Новости Асада.

Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.

«Давайте с завтрашнего дня начнём этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», — подчеркнул сирийский лидер.

Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.

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