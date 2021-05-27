Франция вводит усиленный контроль для прибывающих из Великобритании

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Франция вводит с 31 мая дополнительные меры контроля и ограничения для прибывающих из Великобритании в связи с появлением в соседней стране очагов заболеваемости индийским штаммом коронавируса.
Франция вводит усиленный контроль для прибывающих из Великобритании
  • Reuters

«С полуночи 31 мая для въезда в страну потребуется доказать наличие неотложных причин путешествия для тех, кто не является гражданином Франции, не проживает во Франции или другой стране ЕС», — приводит ТАСС сообщение МИД Франции.

Отмечается, что также будет необходимо предъявить ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия в страну.

Все путешественники должны будут пройти самоизоляцию в течение семи дней. Но отмечается, что обязательной проверки самоизоляции проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что Франция возобновит в России продление пятилетних шенгенских виз.

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