Франция вводит усиленный контроль для прибывающих из Великобритании

Франция вводит с 31 мая дополнительные меры контроля и ограничения для прибывающих из Великобритании в связи с появлением в соседней стране очагов заболеваемости индийским штаммом коронавируса.

«С полуночи 31 мая для въезда в страну потребуется доказать наличие неотложных причин путешествия для тех, кто не является гражданином Франции, не проживает во Франции или другой стране ЕС», — приводит ТАСС сообщение МИД Франции.

Отмечается, что также будет необходимо предъявить ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия в страну.

Все путешественники должны будут пройти самоизоляцию в течение семи дней. Но отмечается, что обязательной проверки самоизоляции проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что Франция возобновит в России продление пятилетних шенгенских виз.