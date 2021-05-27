Франция возобновит в России продление пятилетних шенгенских виз
Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.
«В России начиная с 1 июня 2021 будет вновь возможно подать запрос на визу в генеральное консульство Франции в Москве для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возможность запросить краткосрочную визу для других заявителей будет происходить позже и постепенно.
Уточняется, что виза не даёт возможности немедленного въезда во Францию.
Ранее в Air France объяснили отмену рейса из Парижа в Москву 27 мая.