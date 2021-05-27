Посол России в Австрии выступил против политизации темы авиасообщения
- © Виталий Белоусов/РИА Новости
Он рассказал, что за день дважды по инициативе австрийских коллег обсуждалась ситуация с отменой рейса авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву 27 мая.
«Суть вопроса вкратце сводится к тому, что именно австрийским авиаперевозчиком в русле рекомендаций саммита ЕС принято решение о необходимости изменения полётного маршрута для выполнения рейсов в Москву, минуя воздушное пространство Белоруссии», — заявил он.
Посол отметил, что на данный момент из-за коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между Россией и Австрией ещё не восстановлено. Любинский добавил, что полёты выполняются авиакомпаниями двух стран в режиме чартерных рейсов с определённой частотой и по согласованным маршрутам.
«Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелётов и авиапассажиров», — сказал он.
Любинский также выступил против приклеивания политических ярлыков без итогов расследования ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.
«Целиком согласен с коллегами в том, что скорейшая полноценная нормализация режима авиасообщения между Россией и Австрией отвечает обоюдным интересам и нашей общей задаче продвижения двусторонних деловых, гуманитарных и туристических обменов», — заявил посол.
Ранее австрийский МИД запросил от России разъяснения в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный полёт Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.