Посол России в Австрии выступил против политизации темы авиасообщения

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский высказался против политизации темы авиасообщения между Россией и Австрией. Об этом он написал в своём Facebook.

Он рассказал, что за день дважды по инициативе австрийских коллег обсуждалась ситуация с отменой рейса авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву 27 мая.

«Суть вопроса вкратце сводится к тому, что именно австрийским авиаперевозчиком в русле рекомендаций саммита ЕС принято решение о необходимости изменения полётного маршрута для выполнения рейсов в Москву, минуя воздушное пространство Белоруссии», — заявил он.

Посол отметил, что на данный момент из-за коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между Россией и Австрией ещё не восстановлено. Любинский добавил, что полёты выполняются авиакомпаниями двух стран в режиме чартерных рейсов с определённой частотой и по согласованным маршрутам.

«Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелётов и авиапассажиров», — сказал он.

Любинский также выступил против приклеивания политических ярлыков без итогов расследования ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

«Целиком согласен с коллегами в том, что скорейшая полноценная нормализация режима авиасообщения между Россией и Австрией отвечает обоюдным интересам и нашей общей задаче продвижения двусторонних деловых, гуманитарных и туристических обменов», — заявил посол.

Ранее австрийский МИД запросил от России разъяснения в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный полёт Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.