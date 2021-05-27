Столтенберг: Россия и Белоруссия создают схожие проблемы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Белоруссия зачастую похожим образом действуют на мировой арене и создают схожие проблемы.

«Это две разные страны, однако мы видим у них очень похожие линии поведения», — приводит Интерфакс слова Столтенберга.

Он добавил, что обе страны, в частности, «нарушают базовые демократические права».

«Мы должны адаптироваться и отвечать на эти шаги», — сказал Столтенберг, отметив, что ответные шаги должны быть «оборонительного характера».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, почему позиция Прибалтийских республик и США напоминает ему дворовое хулиганство.