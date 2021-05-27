Аir France сообщила об отмене ещё одного рейса из Парижа в Москву

Короткая ссылка
В пресс-службе Аir France сообщили, что рейс из Парижа в Москву, запланированный на пятницу, 28 мая, отменён из-за отсутствия нового разрешения со стороны России.
Аir France сообщила об отмене ещё одного рейса из Парижа в Москву
  • Reuters

«Завтрашний рейс отменен. Причина отмены рейса та же (отсутствие нового разрешения со стороны России)» — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании.

Таким образом, это уже второй отменённый рейс французского авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что рейс Air France из Парижа в Москву 26 мая был перенесён на четверг, 27 мая, а затем отменён, так как не было получено новое разрешение на вход на российскую территорию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену рейса Air France, заявил, что этот вопрос следует адресовать авиационным властям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить