Аir France сообщила об отмене ещё одного рейса из Парижа в Москву
- Reuters
«Завтрашний рейс отменен. Причина отмены рейса та же (отсутствие нового разрешения со стороны России)» — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании.
Таким образом, это уже второй отменённый рейс французского авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что рейс Air France из Парижа в Москву 26 мая был перенесён на четверг, 27 мая, а затем отменён, так как не было получено новое разрешение на вход на российскую территорию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену рейса Air France, заявил, что этот вопрос следует адресовать авиационным властям.