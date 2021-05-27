Аir France сообщила об отмене ещё одного рейса из Парижа в Москву

В пресс-службе Аir France сообщили, что рейс из Парижа в Москву, запланированный на пятницу, 28 мая, отменён из-за отсутствия нового разрешения со стороны России.

«Завтрашний рейс отменен. Причина отмены рейса та же (отсутствие нового разрешения со стороны России)» — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании.

Таким образом, это уже второй отменённый рейс французского авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что рейс Air France из Парижа в Москву 26 мая был перенесён на четверг, 27 мая, а затем отменён, так как не было получено новое разрешение на вход на российскую территорию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену рейса Air France, заявил, что этот вопрос следует адресовать авиационным властям.