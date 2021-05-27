В ЕС оценили прошедшие в Сирии президентские выборы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал прошедшие в Сирии президентские выборы.

«Выборы, состоявшиеся в Сирии 26 мая, не отвечали ни одному критерию подлинно демократического голосования и не способствуют урегулированию конфликта», — говорится в заявлении Борреля на сайте европейского ведомства.

Он выразил мнение, что данные выборы подрывают усилия по поиску устойчивого решения сирийского конфликта.

Ранее сообщалось, что 26 мая голосование на президентских выборах в Сирии было решено продлить на пять часов из-за высокой явки.