В ЕС оценили прошедшие в Сирии президентские выборы

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал прошедшие в Сирии президентские выборы.
В ЕС оценили прошедшие в Сирии президентские выборы
  • Reuters

«Выборы, состоявшиеся в Сирии 26 мая, не отвечали ни одному критерию подлинно демократического голосования и не способствуют урегулированию конфликта», — говорится в заявлении Борреля на сайте европейского ведомства.

Он выразил мнение, что данные выборы подрывают усилия по поиску устойчивого решения сирийского конфликта.

Ранее сообщалось, что 26 мая голосование на президентских выборах в Сирии было решено продлить на пять часов из-за высокой явки.

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