Байден призвал к оружейным ограничениям в США
- Reuters
«Я призываю конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооружённого насилия в Америке», — цитирует Байдена сайт Белого дома.
Он заявил, что в память о жертвах трагедии флаги будут приспущены.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) погибли восемь человек, сообщил заместитель окружного шерифа Рассел Дэвис.