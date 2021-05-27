Байден призвал к оружейным ограничениям в США

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден в своём заявлении по поводу новой стрельбы с жертвами в Калифорнии призвал остановить «вооружённое насилие».
Байден призвал к оружейным ограничениям в США
  • Reuters

«Я призываю конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооружённого насилия в Америке», — цитирует Байдена сайт Белого дома.

Он заявил, что в память о жертвах трагедии флаги будут приспущены.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) погибли восемь человек, сообщил заместитель окружного шерифа Рассел Дэвис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить