Байден призвал к оружейным ограничениям в США

Президент США Джо Байден в своём заявлении по поводу новой стрельбы с жертвами в Калифорнии призвал остановить «вооружённое насилие».

«Я призываю конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооружённого насилия в Америке», — цитирует Байдена сайт Белого дома.

Он заявил, что в память о жертвах трагедии флаги будут приспущены.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) погибли восемь человек, сообщил заместитель окружного шерифа Рассел Дэвис.