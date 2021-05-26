Маас прокомментировал решение Генпрокуратуры России по трём НПО ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает неприемлемым и странным решение Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации, говорится в его заявлении.

По его словам, эти организации прилагают усилия для укрепления взаимопонимания между двумя странами и запрет их работы — «серьёзный удар по усилиям в деле улучшения отношений с Россией».

«Решение Генпрокуратуры России вынести запрет на деятельность в общей сложности трёх немецких организаций в сфере гражданского общества в этой связи является особенно странным и неприемлемым», — заявил Маас.

Он призвал отменить это решение.

Ранее ГП признала нежелательной на территории России деятельность неправительственных организаций «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности» и «Немецко-русский обмен» из ФРГ.

По данным ведомства, их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.