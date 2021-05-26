Маас прокомментировал решение Генпрокуратуры России по трём НПО ФРГ

Короткая ссылка
Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает неприемлемым и странным решение Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации, говорится в его заявлении.
Маас прокомментировал решение Генпрокуратуры России по трём НПО ФРГ
  • Reuters

По его словам, эти организации прилагают усилия для укрепления взаимопонимания между двумя странами и запрет их работы — «серьёзный удар по усилиям в деле улучшения отношений с Россией».

«Решение Генпрокуратуры России вынести запрет на деятельность в общей сложности трёх немецких организаций в сфере гражданского общества в этой связи является особенно странным и неприемлемым», — заявил Маас.

Он призвал отменить это решение.

Ранее ГП признала нежелательной на территории России деятельность неправительственных организаций «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности» и «Немецко-русский обмен» из ФРГ.

По данным ведомства, их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить