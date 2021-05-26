Air France объяснила отмену рейса в Москву проблемами с облётом Белоруссии

Авиакомпания Air France перенесла рейс в Москву по причине, связанной с обходом воздушного пространства Белоруссии, заявил представитель компании.

«Air France подтверждает, что 26 мая пришлось отложить рейс AF1154 (Париж — Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

По его словам, это потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию.

Собеседник агентства подчеркнул, что это единичный случай, этот рейс перенесён на 27 мая, а проблем с другими не было.

Ранее сообщалось, что во Франции приостановили разрешение на полёты «Белавиа».