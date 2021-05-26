МИД России выразил обеспокоенность политической ситуацией в Мали

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Россия обеспокоена последними политическими событиями в Мали и призывает к освобождению переходных властей и мирному урегулированию ситуации. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В Москве обеспокоены развивающимися в Мали событиями. Мы призываем к освобождению переходного руководства и мирному урегулированию сложившейся обстановки, считаем важным обеспечить поступательную динамику в деле возвращения ситуации в этой стране в конституционное русло на основе общенационального инклюзивного диалога», — сказала она на брифинге с журналистами.

Захарова уточнила, что российская сторона будет принимать «конструктивное участие в шагах по нормализации обстановки в Мали», а также оказывать стране поддержку на двусторонней основе.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на военную базу.

В посольстве России в Республике Мали заявили, что следят за ситуацией после ареста военными временного высшего руководства.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.

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