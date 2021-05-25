Посольство России оценило ситуацию в Мали после ареста временного президента
- Reuters
«Следим за развитием ситуации. Проверенной информацией о причинах такого шага посольство не располагает», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатической миссии.
Отмечается, что обстановка в столице Мали — Бамако — и её окрестностях остаётся спокойной.
«В городе открыты магазины, работает общественный транспорт, функционирует аэропорт», — отметил он и добавил, что охрана посольства в штатном режиме обеспечивается подразделениями полиции Мали.
Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны и перевезли их на военную базу.