В Польше рассказали подробности о ситуации с самолётом «Белавиа»

Пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич рассказал подробности о ситуации с самолётом «Белавиа».

Как он сообщил РИА Новости, лайнер белорусской авиакомпании «Белавиа» не вошёл в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полёт над своей территорией.

«Наши службы передали экипажу этого самолёта информацию о том, что французские службы заблокировали влёт в своё воздушное пространство всех белорусских самолётов», — рассказал он.

По его словам, после этого уже сам экипаж начал решать, что делать дальше.

Лукашевич подчеркнул, что Польша «не закрывала своё воздушное пространство для самолётов из Белоруссии».

Ранее сообщалось, что Польша не пропустила следовавший в Барселону самолёт «Белавиа».