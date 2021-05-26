«Красный» код опасности авиации введён на Аляске из-за извержения вулкана
- ©wikipedia
Об этом сообщает Центр наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO).
Как сообщается, извержение вулкана началось в 05:04 UTC (08:04 мск).
Извержение продолжалось в течение нескольких минут. Вулкан выбросил столб пепла на высоту 4,5 тыс. м.
После кратковременного извержения сейсмоактивность вулкана снизилась. Отмечается, что облако пепла движется на восток. Центр не исключает дальнейшего извержения.
Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км.