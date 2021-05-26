«Красный» код опасности авиации введён на Аляске из-за извержения вулкана Большой Ситкин, расположенного на Алеутских островах.

Об этом сообщает Центр наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO).

Как сообщается, извержение вулкана началось в 05:04 UTC (08:04 мск).

Извержение продолжалось в течение нескольких минут. Вулкан выбросил столб пепла на высоту 4,5 тыс. м.

После кратковременного извержения сейсмоактивность вулкана снизилась. Отмечается, что облако пепла движется на восток. Центр не исключает дальнейшего извержения.

Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км.