Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир при извержении выбросил столб пепла на высоту 3 километра, сообщили в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту 3 км», — приводит РИА Новости сообщение.

Как утоняется, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км.

По информации МЧС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В марте камчатские спасатели предупреждали об опасности возможного обвала ледника Эрмана из-за извержения Ключевского вулкана.