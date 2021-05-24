Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Короткая ссылка
Вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир при извержении выбросил столб пепла на высоту 3 километра, сообщили в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту 3 км», — приводит РИА Новости сообщение.

Как утоняется, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км.

По информации МЧС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В марте камчатские спасатели предупреждали об опасности возможного обвала ледника Эрмана из-за извержения Ключевского вулкана

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить