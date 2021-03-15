МЧС заявило об опасности обвала ледника при извержении Ключевского вулкана

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Камчатские спасатели предупредили об опасности возможного обвала ледника Эрмана из-за извержения Ключевского вулкана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«По данным вулканологов интенсивность потока увеличилась. Уходящая под толщу ледника Эрмана лава также может образовывать трещины в леднике на глубине, невозможно предугадать заранее, в какой момент ледник или снежник обрушится на лаву», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «это представляет смертельную опасность для людей».

Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что в семи районах Сахалина прогнозируется риск схода снежных масс.

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