В МЧС предупредили об угрозе схода лавин в семи районах Сахалина

В региональном главке МЧС России сообщили, что в семи районах Сахалина прогнозируется риск схода снежных масс.

«14 марта на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Углегорского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского районов, а также в Южно-Сахалинске прогнозируется риск схода снежных масс», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на остальной территории острова Сахалин «нелавиноопасно», возможен сход одиночных лавин.

Ранее спасатели предупредили о лавинной опасности на Камчатке, где в результате схода снежных масс погиб один человек.