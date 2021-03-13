В МЧС предупредили об угрозе схода лавин в семи районах Сахалина
«14 марта на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Углегорского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского районов, а также в Южно-Сахалинске прогнозируется риск схода снежных масс», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на остальной территории острова Сахалин «нелавиноопасно», возможен сход одиночных лавин.
Ранее спасатели предупредили о лавинной опасности на Камчатке, где в результате схода снежных масс погиб один человек.