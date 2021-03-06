На Камчатке объявили лавинную опасность

Спасатели предупредили о лавинной опасности на Камчатке, где в результате схода снежных масс погиб один человек.

Об этом информирует пресс-служба краевого главка МЧС.

«С 6 по 9 марта возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского (особенно бассейна реки Паратунки), Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов», — заявили в ведомстве.

Кроме того, лавинную опасность объявили на территории Кроноцкого заповедника.

Ранее сообщалось, что cпасатели завершили поиски людей под снежной лавиной, которая сошла у школы в Елизове на Камчатке.

Один человек погиб и двое были спасены при сходе лавины.