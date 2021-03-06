Один человек погиб при сходе лавины около школы на Камчатке

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Один человек погиб в результате схода снежной лавины в Елизове на Камчатке.
Один человек погиб при сходе лавины около школы на Камчатке
  • © СУСК по Камчатскому краю

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«6 марта в районе расположения общеобразовательной школы №3 в городе Елизово со склона сошла снежная лавина, под которую попали люди. Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребёнок, на вид 10—12 лет, были спасены», — говорится в заявлении.

По факту гибели человека организована процессуальная проверка. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области объявлена лавинная опасность.

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