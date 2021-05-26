Из сектора Газа эвакуированы 70 граждан России

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Первая группа россиян эвакуирована в Египет из сектора Газа. Как сообщила местная российская дипмиссия, из Каира борт МЧС вернёт их на родину.
Из сектора Газа эвакуированы 70 граждан России
  • Reuters

«Сегодня из сектора Газа через КПП Рафах выехали 70 граждан России, преимущественно женщины и дети. Их встречают наши коллеги-дипломаты, работающие в Египте, которые сопроводят эвакуируемых до Каира, откуда россияне бортом МЧС будут доставлены в Москву», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и стран — членов Содружества Независимых Государств из сектора Газа.

Позднее стало известно, что в списке на вывоз из сектора Газа находятся более 400 россиян и граждан СНГ.

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