WhatsApp оспорил новые правила регулирования соцсетей в Индии
- Reuters
Об этом пишет Times of India.
«Требовать от приложений для обмена сообщениями отслеживать чаты — это то же самое, что просить нас хранить отпечаток каждого сообщения, отправляемого в WhatsApp, это нарушает сквозное шифрование и в корне подрывает право людей на конфиденциальность», — сказал представитель мессенджера.
Он отметил, что компания «по всему миру постоянно выступает против требований, которые нарушали бы конфиденциальность... пользователей».
Ранее сообщалось, что мошенники внедрили новую схему обмана после обновления правил WhatsApp.