WhatsApp оспорил новые правила регулирования соцсетей в Индии

Владельцы мессенджера WhatsApp подали в Высокий суд Дели иск к правительству Индии в связи с вступлением в силу новых правил регулирования соцсетей.

Об этом пишет Times of India.

«Требовать от приложений для обмена сообщениями отслеживать чаты — это то же самое, что просить нас хранить отпечаток каждого сообщения, отправляемого в WhatsApp, это нарушает сквозное шифрование и в корне подрывает право людей на конфиденциальность», — сказал представитель мессенджера.

Он отметил, что компания «по всему миру постоянно выступает против требований, которые нарушали бы конфиденциальность... пользователей».

Ранее сообщалось, что мошенники внедрили новую схему обмана после обновления правил WhatsApp.