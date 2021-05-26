Во Флориде в результате крушения пожарного вертолёта погиб человек

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По меньшей мере один человек погиб в результате крушения пожарного вертолёта в городе Лисберг, штат Флорида (США), информирует телеканал CNN.

«Вертолёт разбился во время учений, на его борту находились четыре человека», — передаёт телеканал со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации.

Как сообщает пожарная служба Лисберга, выживших, вероятно, нет. На данный момент поиски ещё трёх человек, находившихся на борту вертолёта, продолжаются.

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