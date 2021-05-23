На Украине разбился воздушный шар с людьми на борту

Короткая ссылка
В Хмельницкой области воздушный шар с людьми на борту разбился во время проведения Фестиваля воздушных шаров.
На Украине разбился воздушный шар с людьми на борту
  • © Полиция Хмельницкой области

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Уточняется, что в результате происшествия один человек погиб, ещё пятеро пострадали.

«Трагедия произошла 22 мая около 20:45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров — двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил воздушных полётов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить