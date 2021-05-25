Глава Минздрава Чехии подал в отставку

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Глава Минздрава Чехии Пётр Аренбергер объявил на пресс-конференции о своём уходе с поста руководителя медицинского ведомства.

По его словам, в последнее время он испытал со стороны СМИ «медийное линчевание».

«Я сегодня утром сообщил господину премьеру (Андрею Бабишу. — RT) в Брюссель о своей отставке. Я убеждён, что смена в данной фазе не будет иметь влияния ни на дальнейшее успешное преодоление пандемии, ни на стратегические решения ведомства. То, что я пережил за последнее время, напоминало медийное линчевание», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Бабиш, находящийся в настоящий момент на саммите в Брюсселе, вместо Аренбергера ведомство снова возглавит Адам Войтех.

Ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в Чехии превысило 30 тыс.

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