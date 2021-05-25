Глава ЕК оценила эффективность применяемых в ЕС вакцин от COVID-19

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Применяемые на территории Евросоюза вакцины от коронавирусной инфекции показывают хорошие результаты в борьбе с вариантами COVID-19. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК оценила эффективность применяемых в ЕС вакцин от COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Можно констатировать, что вакцины, которые применяются на территории Европейского союза, дают хорошие результаты в борьбе с вариантами коронавируса», — цитирует РИА Новости фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула необходимость «оставаться бдительными в отношении вариантов, которые вызывают озабоченность».

Ранее в пресс-службе Совета ЕС сообщили, что послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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