В ЕС рассказали о сроках восстановления свободы перемещений внутри союза

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Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал о сроках восстановления свободы перемещений внутри Европейского союза.
В ЕС рассказали о сроках восстановления свободы перемещений внутри союза
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, он отметил, что запуск системы сертификатов вакцинации позволит «ЕС к середине июня постепенно начать восстанавливать свободу перемещений внутри сообщества».

«Страны ЕС смогут уже с середины июня начать подключаться к европейской базе данных зелёных пропусков, что позволит поэтапно ввести её в действие», — уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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