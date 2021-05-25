В ЕС рассказали о сроках восстановления свободы перемещений внутри союза

Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал о сроках восстановления свободы перемещений внутри Европейского союза.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что запуск системы сертификатов вакцинации позволит «ЕС к середине июня постепенно начать восстанавливать свободу перемещений внутри сообщества».

«Страны ЕС смогут уже с середины июня начать подключаться к европейской базе данных зелёных пропусков, что позволит поэтапно ввести её в действие», — уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.