Российское посольство прокомментировало военные учения Baltops-2021

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Посольство России в США заявило, что международные учения стран НАТО Baltops-2021 повышают напряжённость и ведут к милитаризации Балтийского моря.

Об этом дипмиссия написала на своей странице в Twitter.

«Провокационные учения Baltops рядом с российской границей повышают напряжённость и риски непреднамеренных инцидентов, ведут к милитаризации Балтики. Это противоречит заявляемым ВМС США целям», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила проходящие в республике военные учения НАТО «Весенний шторм».

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