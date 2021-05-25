Российское посольство прокомментировало военные учения Baltops-2021

Посольство России в США заявило, что международные учения стран НАТО Baltops-2021 повышают напряжённость и ведут к милитаризации Балтийского моря.

Об этом дипмиссия написала на своей странице в Twitter.

«Провокационные учения Baltops рядом с российской границей повышают напряжённость и риски непреднамеренных инцидентов, ведут к милитаризации Балтики. Это противоречит заявляемым ВМС США целям», — говорится в заявлении.

🔻Провокационные учения #БАЛТОПС рядом с российской границей повышают напряженность и риски непреднамеренных инцидентов, ведут к милитаризации #Балтики. Это противоречит заявляемым ВМС США целям

🔻https://t.co/xjmxP381dHpic.twitter.com/BqM3ZGKvdF — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) May 25, 2021

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила проходящие в республике военные учения НАТО «Весенний шторм».