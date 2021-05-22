Президент Эстонии посетила военные учения НАТО «Весенний шторм»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила проходящие в республике военные учения НАТО «Весенний шторм», сообщили в пресс-службе Главного штаба эстонских сил обороны.

«Верховный главнокомандующий национальной обороной Эстонии президент Керсти Кальюлайд посетила учения сил обороны «Весенний шторм», где ознакомилась с организацией учений, призывниками и бойцами союзных частей», — говорится в пресс-релизе.

Эстонскому лидеру рассказали о цели, сценарии и ходе учений. Она также посетила центральный полигон вооружённых сил, где встретилась с военнослужащими республики, а также с британскими и французскими солдатами международного батальона НАТО.

Кальюлайд также продемонстрировали новый противотанковый комплекс эстонской армии Spike.

17 мая в Эстонии начались военные учения НАТО «Весенний шторм» при участии около 7 тыс. военнослужащих пехоты, авиации и флота США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании, которые продлятся до 5 июня.