Президент Эстонии посетила военные учения НАТО «Весенний шторм»

Короткая ссылка
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила проходящие в республике военные учения НАТО «Весенний шторм», сообщили в пресс-службе Главного штаба эстонских сил обороны.
Президент Эстонии посетила военные учения НАТО «Весенний шторм»
  • Reuters

«Верховный главнокомандующий национальной обороной Эстонии президент Керсти Кальюлайд посетила учения сил обороны «Весенний шторм», где ознакомилась с организацией учений, призывниками и бойцами союзных частей», — говорится в пресс-релизе.

Эстонскому лидеру рассказали о цели, сценарии и ходе учений. Она также посетила центральный полигон вооружённых сил, где встретилась с военнослужащими республики, а также с британскими и французскими солдатами международного батальона НАТО.

Кальюлайд также продемонстрировали новый противотанковый комплекс эстонской армии Spike.

17 мая в Эстонии начались военные учения НАТО «Весенний шторм» при участии около 7 тыс. военнослужащих пехоты, авиации и флота США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании, которые продлятся до 5 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить