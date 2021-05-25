Лавров назвал откровенным разговор Патрушева с Салливаном

Лавров назвал откровенным разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

«Разговор, который вчера состоялся у Николая Патрушева с Джейком Салливаном, касался всего спектра наших отношений. Точно так же, как мы это обсуждали за неделю до этого, в Исландии, с государственным секретарём Энтони Блинкеном», — заявил Лавров.

По его словам, «и в том и в другом случае разговоры были откровенными».

«Не затушёвывающими наши разногласия, которые серьёзные, глубокие по большинству проблем, в том числе по большинству проблем международной жизни, но также и по вопросам двусторонних отношений. Но манера, в которой излагалась позиция американской стороны, я считаю, она была уважительной», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Патрушев провёл встречу с Салливаном.