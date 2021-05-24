Патрушев провёл встречу с Салливаном

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провёл встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ России.

Отмечается, что стороны «провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном».

«Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно. Переговоры прошли в конструктивном ключе и, несмотря на сохраняющиеся разногласия, позволили лучше понять позиции друг друга», — приводит РИА Новости сообщение.

Сообщается, что в ходе встречи «обсуждался широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес».

«Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения», — рассказали в Совбезе.

Также стороны «согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене».

В ночь на 20 мая в Рейкьявике на полях саммита Арктического совета прошла встреча российской и американской делегаций во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Переговоры продлились около двух часов.

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