Захарова прокомментировала заявление Британии о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что в Великобритании могут рассмотреть введение санкций против «Северного потока — 2».
Захарова прокомментировала заявление Британии о возможных санкциях против «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

«Знаете, такой уже притчей во языцех стали «британские учёные». Мне кажется, на подходе уже «британская логика» — как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но так или иначе — курс взят», — заявила Захарова в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить