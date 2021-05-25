Захарова прокомментировала заявление Британии о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что в Великобритании могут рассмотреть введение санкций против «Северного потока — 2».

Об этом сообщает kp.ru.

«Знаете, такой уже притчей во языцех стали «британские учёные». Мне кажется, на подходе уже «британская логика» — как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но так или иначе — курс взят», — заявила Захарова в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.