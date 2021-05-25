Лидеры ЕС осудили «незаконные и провокационные действия» России

Лидеры Евросоюза на саммите осудили «незаконные и провокационные действия» России против объединения, говорится в их заявлении.

«Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран», — отмечается в тексте.

Политики подтвердили «единство и солидарность перед лицом этих действий», выразили поддержку восточным партнёрам и солидарность с Чехией.

Они также поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях с Россией к плановому саммиту в июне.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил о желании Европейского союза наладить диалог с Москвой.