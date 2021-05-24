В Греции за сутки выявили 1381 новый случай коронавируса

В Греции за сутки выявили 1381 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 391 181. Всего в стране скончались 11 822 человека с коронавирусной инфекцией. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.