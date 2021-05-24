Турция подписала договор о поставке своих беспилотников в Польшу

Турецкий президент Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Турция впервые подписала договор о поставке своих беспилотников в страну НАТО — Польшу.

«Мы входим в число трёх-четырёх стран мира, которые производят лучшие беспилотники. Мы гордимся тем, что делимся этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО — Польшей. Сегодня мы впервые в истории подписали договор, по которому Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Дуда находится с официальным визитом в Анкаре.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская сторона купит у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.